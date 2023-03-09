Zonguldak'ta liseliler, depremzedeler için güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma cihazı ve bank üretti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta meslek lisesi öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan mobil aydınlatma cihazı ve bank üretimi gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çadır kentlerde, mobil cihazların şarjında kullanılabilecek güneş enerjisiyle çalışan mobil aydınlatma cihazı üretti. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de güneş enerji panelli bank yaptı.

Kısmi aydınlatma ve cep telefonlarının şarjında kullanılabilecek ürünlerin seri üretimi için afet bölgesinden gelecek ihtiyaç ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak koordinasyona göre hareket edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilerin depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarabilmek için büyük dayanışma örneği ortaya koyduklarını belirtti.

- Alaplı'da yardım toplama mağazası açıldı

Türk Anneler Derneği Alaplı Şubesince, ilçede misafir edilen depremzedeler için yardım toplama mağazası açıldı.

Şube Başkanı Duygu Ercan, AA muhabirine, depremin ikinci gününde depremzedelere yardım çalışmalarına başladıklarını anlattı.



Şu ana kadar 15 depremzede ailenin barınma ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Ercan, "Gıda, hijyen ve iç çamaşırı yardımı yaptık. Türk Kızılay da ailelerimizin kıyafet ihtiyacını karşıladı. Gelen ailelerimize elimizden geldiğince yardım etmeye, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Halen devam ediyoruz. Yaklaşık 1 hafta daha yardım kabulüne devam edeceğiz. İnşallah yaralarına merhem oluruz." ifadesini kullandı.





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