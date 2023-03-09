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GÜNCELLEME - Zonguldak Devrek Belediyesinde usulsüzlük iddiasına ilişkin gözaltına alınan 2 çalışan tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Zonguldak Devrek Belediyesinde usulsüzlük iddiasına ilişkin gözaltına alınan 2 çalışan tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçe belediyesinde tahsilat makbuzlarında usulsüzlük yaparak kurumu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çalışan tutuklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı şirkette çalışan S.G. ve U.K'nin, pazaryeri esnafına kestikleri tahsilat makbuzlarının az bir miktarını belediye hesabına yatırdığı belirtildi.

Geri kalan meblağın hesaba aktarılmadığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Kaymakamlık ekibinin rutin mali denetimi sırasında söz konusu personelin eksik evrak verdiğini fark eden mali hizmetler müdürünün olayı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a bildirdiği anlatıldı.

Gelişme üzerine Bozkurt'un, S.G. ve U.K'ye görevden el çektirdiğine değinilen açıklamada, "Konunun incelenmesi için belediye bünyesinde komisyon kuran Başkan Bozkurt, Kaymakamlığın denetim ekibine de bilgi vererek iki personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, olayı raporlayıp ilgili makama bildirdikten sonra savcılığa bizzat suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an için rakam telaffuz etmek doğru değil. Soruşturmamız devam ediyor. Hem belediye hem Kaymakamlık bünyesinde ekipler tüm işlemleri inceliyor. Hazırladığımız rapor doğrultusunda emniyet iki kişiyi de gözaltına aldı. Bu kişileri şikayet eden benim. Belediyemiz zarara uğratılmıştır. Adli soruşturma sonucunda gereken yapılacaktır."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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