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Zonguldak'ta afet ve travma polikliniği depremzedelerin hizmetinde

AA

Zonguldak'ta afet ve travma polikliniği depremzedelerin hizmetinde

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulan afet ve travma polikliniği, depremzedeler için 7/24 hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri için hastane bünyesinde kurulan poliklinikten afetzedeler randevusuz faydalanabiliyor.

Hastanenin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy, gazetecilere, çok büyük bir felaket yaşandığını, depremin herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Bu tür felaketlerin psikolojik anlamda travma etkisi yaptığını belirten Atasoy, "Olağandışı durum. İnsanların psikolojik olarak hazırlanamayacağı ve başına geldiğinde de hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyilik halini bozan bir yaşantı bu. Hemen bir afet ve travma polikliniği açtık. Buraya depremzedeler, hiç beklemeden günün her saati başvurabiliyorlar. Olabildiğince hızlı onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Atasoy, herkesin bu süreçte üzerine düşen görevler olduğundan bahsederek, "Geçen hafta bir depremzedeyi ziyaret ettik. İki çocuğunu kaybetmiş. Kendisinin de fiziksel yaralanmaları var. Çok iyi gördük. Bazen de dayanıklılık da devreye giriyor. İki çocuğunu toprağa vermiş. Ev bark, her şeyi gitmiş zaten. Burada da bir iyiliksever evini vermiş. İyi olduğunu söylüyor. Bu tür şeyler de illa hasta olacak, illa kötü olacak öyle bir kural yok. Bildiğimiz kadarıyla bizim daha çok hastalık olarak karşımıza gelen şey akut stres dediğimiz problem." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin uyku problemiyle karşılaştıklarını anlatan Atasoy, "Gece uyumaktan korkuyorlar. Kaygı, endişe, mide, bağırsak problemleri, bulantı, kusma gibi ya da iştahsızlık gibi problemler olabiliyor. 'Her an yeniden bir şey olacak.' korkusuyla gelebiliyorlar. Daha çok korku, kaygı içerikli problemlerle gelebiliyorlar." diye konuştu.

Atasoy, telefon ile danışma hattı kurma çalışmalarının da devam ettiğini, gerekli izinler alınarak kurulacak danışma hattıyla da destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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