Zonguldak'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bağlık Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler yaptıkları güvenlik kamera incelemesi ve çevre araştırması sonucu şüpheli M.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin geçen yıl yine ilçedeki Kepez Mahallesi'nde motosiklet çaldığı tespit edildi.
Ekiplerce iki motosiklet ele geçirildi.