Zonguldak Spor Basket 67 takımı, play-off maçına madenciler eşliğinde çıktı

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ZONGULDAK (AA) - Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Zonguldak Spor Basket 67, play-off eleme turu ikinci müsabakalarında karşılaştığı Menemen Belediyesini 96-51 mağlup etti.

Zonguldak'ta Site Spor Salonu'nda oynanan basketbol maçı öncesinde Zonguldak Spor Basket 67 takımı, salona Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan can kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan maden işçileri eşliğinde çıktı.

Seyircileri selamlayan ve sporcularla bir araya gelen madenciler, salondakilerden büyük alkış aldı.

Zonguldak Spor Basket 67 takımı sporcularının madencilere çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Madenciler sonrasında tribünlere geçerek. Zonguldak Spor Basket 67 takımını destekledi.

Karşılaşma 96-51 Zonguldak Spor Basket 67 takımının galibiyetiyle sona erdi. Bu skorla Zonguldak Spor Basket 67, final grubuna adını yazdırdı.

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