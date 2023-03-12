Komşusunu öldüren, kocasını yaralayan sanıkla babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren, kocasını yaralayan sanık ile suça azmettirdiği öne sürülen babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Ağustos 2022'de komşusu Hacer Alkan'ı bıçakla öldüren, apartman yöneticisi eşi Aydın Alkan'ı yaralayan tutuklu sanık Mert Serkan L. ile suça azmettirdiği ileri sürülen babası tutuksuz sanık İsmail L. hakkında iddianame hazırlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Mert Serkan L'nin, apartman boşluğunda tartıştığı Hacer Alkan'ın kendisine hakaret ettiği, bunun üzerine mutfaktan aldığı bıçakla komşusunu boynundan, kocasını da boğuşma sırasında aynı şekilde boynundan yaraladığı yönündeki ifadeleri aktarıldı.

Şizofreni hastası olduğunu, maktul ve eşiyle aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğunu ileri süren sanığın, babası hakkındaki şu ifadeleri iddianamede yer aldı:

"1990'lı yıllarda babam bir kişiyi öldürüp cezaevine girmiş. Müşteki tarafla aramızdaki sıkıntılar nedeniyle aile huzurumuz kalmamıştır. Aile içinde baba sıklıkla bana, 'Bu iş uykularıma sekte veriyor. Bir şeyler yap, çözüm bul. Bu işi bitir. Ben sana cezaevinde bakarım.' şeklinde sözler sarf ediyordu. Ben ve annem sağlık sorunlarımız nedeniyle çalışamıyorduk. Ailemizin geçimini babam sağlıyordu. Babam bu işi yaparsa geçimimizi sağlayamayacağımızdan dolayı sürekli baskı yapıyordu. S.K, Aydın ve Hacer Alkan, babamın üzerine çok gidiyordu. O da çok bunalmıştı, bunalımını bize yansıtıyordu. Babam doğrudan 'Git, bunları öldür.' demese de o anlama gelecek cümleler kullanıyordu."

İddianamede, sanık İsmail L'nin suçlamaları reddettiği ve oğlunun akıl hastası olduğunu savunduğu kaydedildi.

Eylemleri gerçekleştirdiği sırada akıl hastalığı bulunmadığına yönelik rapor alınan sanık Mert Serkan L'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, sanık İsmail L'nin de oğlunu üzerine atılı suçları işlemeye azmettirdiği gerekçesiyle aynı cezaya çarptırılması talep edildi.

- "Adaletimize güveniyorum"

Maktul Hacer Alkan'ın kocası Aydın Alkan, gazetecilere, hala eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Sürekli sanığın babasının tehdidi altında olduklarını ifade eden Alkan, sanık İsmail L'nin de tutuklanmasını istediğini ve bu konuda adalete güvendiğini söyledi.

- Olay

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'ndeki apartmanda Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer (55) ve eşi Aydın Alkan (59) arasında geçen yıl 6 Ağustos'ta tartışma çıkmıştı. Mert Serkan L, bıçakla çifti yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Hacer Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanan zanlı, gözaltı işlemi esnasında baltayla mukavemette bulunmuştu. Tutuklanan Mert Serkan L'nin babası İsmail L. de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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