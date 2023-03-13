Zonguldak'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Devrek Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Akpınar'ın yaptığı programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo ve sinevizyon gösterisi sunuldu.

Törene, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korum, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Dinar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



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