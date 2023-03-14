Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Devrek Devlet Hastanesi ile sağlık ocağını ziyaret eden Bozkurt, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, "Doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet veren tüm tıp camiasının çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.

Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Bozkurt, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Anaokulu öğrencileri Zonguldak BEÜ Fen Fakültesi'ni gezdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında fen fakültesini ziyaret etti.

Anaokulu Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Yasemin Cengiz Demir'in koordinasyonunda 27 öğrenciye fakülte gezdirildi.

Çocukların bilim ve teknolojiye ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide, biyoloji müzesini dolaşan minikler, buradaki çeşitli canlı kalıntılarını merakla inceledi.

Daha sonra öğretim üyelerinin kontrolünde deney yapmak üzere kimya laboratuvarına giden minikler, yaşlarına uygun şekilde koruyucu önlemler alınarak, mikroskop ve çeşitli aletlerle deney yapma imkanı buldu.





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