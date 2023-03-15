Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığıyla suçlanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Çaycuma ilçesinde farklı tarihlerde 5 motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenerek teknik ve fiziki takibe alınan 4 şüpheli, çaldıkları 3 motosikletle Bartın'da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli savcılık tarafından salıverildi.