Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığıyla suçlanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Çaycuma ilçesinde farklı tarihlerde 5 motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenerek teknik ve fiziki takibe alınan 4 şüpheli, çaldıkları 3 motosikletle Bartın'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli savcılık tarafından salıverildi.



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