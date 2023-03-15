Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde imam hatip öğrencileri arasında "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmaları düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce organize edilen yarışmaların ortaokullar il finali, Kilimli Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.

Okullarında başarılı olan öğrenciler, il birincisi olarak bölge finallerine katılabilmek için yarıştı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 3 yarışmacıya plaket ve ödülleri verildi.



Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Arif İshak Akca "hafızlık" kategorisinde il birincisi, Yasin Koçaklı "ezan okuma"da il ikincisi oldu.

- İl Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak Bitexen Van Spor Kulübü'nün başkanı Ferhat Kıyak, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a ziyarette bulundu.

Aktaş, yaptığı açıklamada, meslek hayatında ilk şark görevini gurur ve heyecanla ifa ettiği "doğunun incisi Van"da kazandığı dostlukların neticesinde kendilerini unutmayıp hatırlayan Kıyak ve yönetimine teşekkür etti.



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