Zonguldak'ta hayırseverler depremzede için konteyner ev üretti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hayırseverler tarafından üretilen konteyner ev, yarın afet bölgesindeki depremzedeye ulaştırılacak.



Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıbel köyü muhtarı Mithat Mandacı'nın öncülüğünde bir araya gelen hayırseverler, depremzedeler için konteyner ev üretmeye karar verdi.

İmalat çalışmalarının ardından hazır edilen konteyner ev, yarın Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek.



Mandacı, AA muhabirine, konteynerin yapımı için herkesin elinden gelen desteği verdiğini belirterek, şunları söyledi:



"Bitirme safhasına geldik. Konteynerde oturma odası, yatak odası, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve ardiye olacak. Nakliyesinde ve yüklemesinde kolaylık olması için 15 ve 9 metrekareden oluşan iki parça halinde ürettiğimiz konteyner ev, deprem bölgesine gittiğinde birleştirilecek. Konteyner yaptığımız depremzedemiz, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyor. Memleketini terk etmeyecek, orada hayatını devam ettirecek. Elimizden gelen bu."

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