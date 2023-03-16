Zonguldak’ta seyir halindeki hafif ticari araç yandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Ahmet A'nın kullandığı 74 NZ 587plakalı hafif ticari araç, Devrek-Ankara kara yolunun Dorukhan Tüneli mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Dumanları görünce aracını emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek isteyen sürücü, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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