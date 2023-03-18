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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Geçilmez" adlı program düzenlendi.



Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ebru Akyüz Biçer, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.



Konuşmanın ardından Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı slayt gösterisi gerçekleştirildi.

Zonguldak Borsa Anadolu Lisesi öğrencileri ise "Çanakkale Geçilmez" şiirini okuyarak, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çanakkale Ruhu Ölmez" adlı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü İsmail Hakkı Özölçer tarafından verildi.

Program, Zonguldak Borsa Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisiyle sona erdi.



Programa, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve öğrenciler katıldı.





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