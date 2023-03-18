Alaplı'da camiler ramazana hazırlanıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla belediye tarafından camilerde temizlik çalışması başlatıldı.



Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayı öncesinde de ilçe merkezi ve mahallerdeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik çalışması yapıldığını kaydetti.



Tekin, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için profesyonel bir ekiple cami ve mescitlerimizde temizlik ve ilaçlama yapıyoruz. Ramazan ayına girmeden çalışmaları tamamlayacağız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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