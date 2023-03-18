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1. Zonguldak Genel Ticaret Günleri başladı

AA

1. Zonguldak Genel Ticaret Günleri başladı

ZONGULDAK (AA) - 1. Zonguldak Genel Ticaret Günleri başladı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) iş birliğinde Zonguldak Valiliğinin himayesinde düzenlenen etkinliğin açılışı, Dedeman Otel Gelik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, etkinliğin, kentin iş dünyasını bir araya getirme çabaları sonucu gerçekleştirildiğini söyledi.

ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu da Zonguldak'ın büyüdüğünü ve geliştiğini dile getirerek, "Artık Zonguldak, Türkiye'nin bir marka değeri haline geliyor. Zonguldak kömür kenti ve kömür kenti olarak da kalacak. Filyos gazı ile birlikte enerji kenti olmaya hazır. Aynı zamanda da sanayi ve ticaret şehri olmaya da hazır." diye konuştu.

ZTSO Başkanı Metin Demir ise Zonguldak'ın mazisinin güçlü olduğuna değinerek, kentin geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, fuara destek veren iş insanlarına plaket verdi.

Ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, fuar alanını gezdi.

Fuarın açılışına, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman ve iş insanları katıldı.

1. Zonguldak Genel Ticaret Günleri, yarın sona erecek.

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