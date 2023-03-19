Çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için ahşap oyun evi üretiyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmak isteyen girişimci Halil İbrahim Yılmaz, ürettiği ahşap oyun evlerini müşterilerine ulaştırıyor.



Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nde ahşap ürün imalatı yapan Yılmaz ve ekibi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) ile Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) işbirliğinde Zonguldak Valiliğinin himayesinde düzenlenen 1. Zonguldak Ticaret Günleri'ne katıldı.

Fuardaki stantta çocuklar için ürettiği ahşap oyun evlerini de tanıtan Yavuz, gazetecilere, teknoloji bağımlılığını oyun eviyle yenmeyi amaçladıklarını söyledi.



Ürüne yoğun talep olduğunu anlatan Yavuz, "Biz mahallelerde ve parklarda büyüdük, şimdi artık çocuklar tablet ve telefonla büyüyor. Biz de böyle bir oyun evi tasarladık. Çocuk parklarına yöneldik. Şu an elimizde bir aylık işimiz var. Böyle bir oyun evinin maliyeti 50 bin lira. Hem teknolojiden uzak tutuyor hem de çocukların sağlığı ve gelişimi açısından güzel bir ürün." diye konuştu.



Yavuz, fuarın gerçekten güzel geçtiğini, yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, devamını beklediklerini kaydetti.

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