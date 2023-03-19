Zonguldak'ta çalıştığı iş yerini kiralayan kadın girişimci, ayakkabı markalarına fason üretim yapıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çalıştığı iş yerini kirlayan kadın girişimci, 30 çalışanıyla tanınmış ayakkabı markalarına fason üretim yapıyor.

İstanbul'da 1987'den itibaren çalıştığı ayakkabı sektöründen emekli olan 51 yaşındaki Alime Kırışık, 2017'de çalıştığı iş yerini ekipmanlarıyla kiraladı. Firmasını geliştirerek 30 kişiye istihdam sağlayan Kırışık, tanınmış ayakkabı firmalarına günde 900 ila 1200 çift ayakkabı üretiyor.

Kırışık, gazetecilere, 5 kişiyle butik üretim yaparak işe başladığını, ilk süreçte kardeşlerinin kendisine çok büyük destek verdiğini belirtti.



Büyük firmalara üretim yaptıklarını anlatan Kırışık, 5 yıldır kalp nakli bekleyen 27 yaşındaki oğlu ile çalıştığını aktardı.



Kırışık, bu zorluklara rağmen başarılı olduğuna değinerek, "Lütfen üretelim. Ben yaptıysam herkes yapar. Bir annenin en hassas noktası evlattır. Her şeyi ona göre ayarlıyorum ama işimi hiç aksatmıyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 15 yaşında sektörde çalışmaya başladığını söyleyen Kırışık, Zonguldak'ta "Eve Dönüş Projesi" kapsamında 1. Zonguldak Genel Ticaret Günleri Fuarı'na katıldıklarını kaydetti.

Kırışık, çıkarmaya hazırlandıkları yeni markayla ilk hedeflerinin ihracat olduğunu dile getirdi.

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