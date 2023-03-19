DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu, Zonguldak'ta gazetecileri ziyaret etti

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ZONGULDAK (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Rızvanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, iktidara gelmeleri ve ihtiyaç halinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na işçi alacaklarını belirtti.

Madenlerin varlığının yanında üretim kapasitelerinin çok daha önemli olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, ilk icraatlarının üretim kapasitelerini en doğru şekilde geliştirmek olduğunu anlattı.

Rızvanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ertelenen HDP ziyaretine ilişkin, "HDP şüphesiz Meclis'te bir partimiz. Kemal bey de gidecekti görüşmeye. Bu daha çok nezaket ziyareti. Önümüzdeki günlerde 6'lı Masa'nın genişlemesi, başka birinin gelmesi gündemde değil." diye konuştu.

Seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verilmesinin söz konusu olmadığını aktaran Rızvanoğlu, 6'lı Masa olarak imza attıkları 12 maddelik açıklamada bu yönde beyanın bulunmadığını vurguladı.

Rızvanoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs'ta seçilmesi halinde Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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