Madencilerin psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik projenin kapanış toplantısı Zonguldak'ta yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğinin finansal desteği ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında yürütülen "Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi"nin kapanış toplantısı, Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, madenciliğin, iş hayatında en zor grup içerisinde değerlendirildiğini söyledi.

Bu tür çalışmaların faydalı olduğunu ifade eden Tutulmaz, "Genelde toplumumuzda işin psikososyal yönüne çok fazla girilmez. Sadece bu alanda değil, birçok alanda girilmez. Ancak işin içerisinde insan var ise bunun uzun vadede psikososyal yönünün de ele alınması gerekir." diye konuştu.

Proje yürütücüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü Doç. Dr. İdil Işık da gazetecilere, madencilerin en büyük sorununun halen iş yükü olduğunu, hem fiziksel hem duygusal hem de insanın zihnini yoran bir yükle çalışmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Işık, kaza sonrası dönemlerin insanların en fazla sosyal desteğe ihtiyaç hissettiği dönemler olduğuna değinerek, "İş yeri hekimleri bizim için bir kanal. Doğrudan maden işçisine risk değerlendirme için ulaşıyoruz ama iş yeri hekimleri bunu bir sistem olarak yerleştirmeli ve psikolojik sağlığın korunması için yapılacaklar konusunda rehberlik etmeli. Bu rolü üstlenmelerine dönük bir motivasyon aracı aynı zamanda bu proje." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ayrıca proje kapsamında hazırlanan "Uçlar" belgeseli gösterildi, Zonguldak Madenciler Korosu konser verdi.

- Projede 44 farklı sektörde çalışma yapıldı

Projede, Zonguldak'tan başlanarak 70'e yakın il ve 44 farklı sektöre yayılım gerçekleştiren projenin saha çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İşyeri Hekimleri Derneği yürütüyor.



Proje, iş hayatının psikolojik sağlığı bozan etkilerine dikkati çekerek bunların önüne geçmek için sistem öneriyor.

İşyeri hekimlerinin maden sektörü psikososyal riskleri hakkında ve bu ölçüm aracının kullanılması konusunda "çevrimiçi eğitim platformu" hazırlandı.

"İş'te Psikososyal Risk Öğrenme ve Gelişim Platformu"na bugüne kadar kayıt olan 1444 kullanıcının bir kısmı eğitimlerini tamamlarken, bir kısmı devam ediyor. Bu kapsamda 360 işyeri hekimi İç Danışman Gelişim Programı'nı, 400 iş güvenliği uzmanı, 70 işyeri hemşiresi, acil tıp teknisyeni, yaklaşık 50 psikolog, klinik psikolog ve örgüt psikoloğu kendileri için hazırlanan eğitim modüllerini tamamladı.

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