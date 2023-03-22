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Tek göz odada yaşayan 5 kişilik aile, hayırseverlerin yardımıyla yeni yuvalarına kavuştu

AA

GÖKHAN YILMAZ/SERCAN KAPUSUZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, garajdan çevrilme odada hayatını sürdüren 5 kişilik aile, hayırseverler tarafından yapılan yeni evlerinde güven içinde yaşıyor.

Tek göz odada yaşayan 5 kişilik aile, hayırseverlerin yardımıyla yeni yuvalarına kavuştu

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ/SERCAN KAPUSUZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, garajdan çevrilme odada hayatını sürdüren 5 kişilik aile, hayırseverler tarafından yapılan yeni evlerinde güven içinde yaşıyor.

Çorak köyünde garajdan çevrilen tek göz odada kalan, mutfak ve tuvalet ihtiyaçlarını ise dışarıdaki bölmelerde gideren Kır ailesinin içinde bulunduğu zorluğa şahit olan hayırsever Çetin Saraçoğlu ve Aytekin Bükrü, yardım için harekete geçti.

Yüzde 91 görme engelli baba Rasim ve eşi Feride Kır ile 3 çocuğun insani şartlarda yaşaması için "Bir Tuğla da Sen Koy" adı altında kampanya başlatan ikili, ilçedeki yakınlarını, esnafı ve yurt dışındaki arkadaşlarını iyilik hareketine dahil etti.

Kır ailesi, yardımseverlerin bağışlarıyla iki yıl önce yapımına başlanan ve yaklaşık iki ay önce tamamlanan 120 metrekare büyüklüğündeki yeni yuvalarında yaşamaya başladı.

- "Evin her tarafından soğuk giriyordu"

Hayırsever Saraçoğlu, AA muhabirine, arkadaşının söylemesi üzerine ailenin durumundan haberdar olduğunu anlattı.

Yardım için ellerinden geleni yapmaya karar verdiklerini aktaran Saraçoğlu, "Yardım yapabilir misiniz?' diye gurbetteki arkadaşlarımıza da telefon açtık. Sonra çalışmalara başladık. Allah'ın izniyle de bitirdik. Araya pandemi girdi, biraz geç kaldı ama sonuçta ailemize yardım ettik." diye konuştu.

Saraçoğlu, ailenin engelli maaşıyla geçindiğini de sözlerine ekledi.

Bükrü de evin yapımında çalışanların ücret almadığını anlatarak, ihtiyaç halindeki aileye destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ailenin garajdan bozma evde yaşadığını anımsatan Bükrü, "Suları, elektrikleri, mutfakları yok. Karda, soğukta, yağmurda dışarıda lavaboda bulaşık yıkayıp orada yemek yapmak... Evin her tarafından soğuk giriyordu, küçük çocuklar var. Bu şekilde yaşamak zor. Biz de bunu gördüğümüz için elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

Bükrü, evde bazı eşyaların eksik kaldığına değinerek, "Allah'ın izniyle en yakın zamanda ona da yardımcı olacağız. Devletimiz de yardımcı oluyor. Devrek'teki birkaç esnaf arkadaşımız da söz verdi. Mobilya konusunda yardımcı olacağız." dedi.

Baba Rasim Kır, önceden kaldığı evin araba garajından odaya çevrildiğini anlattı.

Şimdi güzel bir evde yaşadıklarını dile getiren Kır, "Kafamıza bir şey akmıyor, tuvalet, banyo rahat. Odalar, kapılar dört dörtlük. Yapandan, vesile olandan Allah razı olsun. Eski evimizde ufak çocuğum tuvalete gitmeye korkuyordu. Korkudan tuvalete gitmiyordu." ifadesini kullandı.

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