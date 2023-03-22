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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

AA

Zonguldak'ta ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ağabeyini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Belen Mahallesi'nde silahla vurularak hayatını kaybeden Fevzi A'nın (33) ölümüne ilişkin gözaltına alınan kardeşi N.A'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli adliyeden çıkarıldığı sırada, "Kardeşimi ben öldürmedim, babamın daireleri öldürdü. Daireleri alsın başına çalsın. Daireleri o alsın, kardeşi kardeşe öldürttüler." ifadesini kullandı.

- Olay

Belen Mahallesi'nde önce gün, bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, N.A'nın kullandığı araçtan Fevzi A'yı yaralı halde teslim almış, özel hastaneye kaldırılan ve vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlenen yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ambulansın ardından hastaneye gelen kardeş N.A. ise şüpheli sıfatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmış, aracında yapılan incelemede boş kovan ve mermi çekirdekleri bulunmuştu.

Öte yandan, Ekim 2022'de Kepez Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan kavgada ağabey Fevzi A'nın, kardeşi N.A'yı bıçakla yaraladığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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