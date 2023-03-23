Milli atlet Doğukan Kilcioğlu, uluslararası müsabakalar için hedef yükseltti

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ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ / FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta öğretmeninin tavsiyesiyle atletizme başlayan milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası organizasyonlarda başarıyla dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kısa süre ara verdiği çalışmalarını antrenörü Utku Duman eşliğinde sürdüren 22 yaşındaki atlet, günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Doğukan, 8-9 Temmuz'da Bursa'da düzenlenecek Türkiye Büyükler Şampiyonası, 13-16 Temmuz'da Finlandiya'da yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası ve 22-23 Temmuz'da Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek Balkan Büyükler Şampiyonası'nda zirvede yer alabilmenin hesaplarını yapıyor.





- Kilcioğlu: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"

Doğukan Kilcioğlu, AA muhabirine, kış sezonu yarışmalarının deprem felaketi nedeniyle iptal olduğunu anımsattı.

Yaraların sarılmaya çalışıldığını ancak bir şekilde devam etmeleri gerektiğini belirten Doğukan, "Yaz sezonu çalışmalarımıza başladık. Aynı disiplin ve çalışma arzusunu içimizde hissederek, önümüzdeki ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Doğukan, günde çift idman yaptığını, yarışma döneminde daha çok teknik ve hız antrenmanlarına ağırlık verdiklerini anlattı.

Yeni sezon hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini ifade eden Doğukan, "Evden antrenmana, antrenmandan eve, dinlenme ve beslenme şeklinde günlerimi geçiyorum. Düzenli ve disiplinli şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Doğukan, başarılarıyla adından söz ettirmek istediğin dile getirerek, "Her zamankinden daha iyisini, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu sene hedeflerim öncekilerinden daha farklı. 23 yaş altındaki son senem. Daha güzel dereceler, başarılar elde edeceğime inanıyorum. Avrupa Şampiyonası ve Büyükler Balkan Şampiyonası'nda madalya hedefim var, umarım bunu gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





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