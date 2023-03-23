Karadeniz Ereğli'de ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılmaya başlandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediyesi, ramazan dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahipleri ile depremzedelere yemek dağıtımına başladı.



Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye yemekhanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, evlere sıcak aş uygulamasını 25 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ailelerin yanı sıra bu yıl depremzedelere 3 çeşit yemek dağıtımının gerçekleştirilmeye başlandığını aktaran Posbıyık, "Şu anda 1000 kişilik başvuru var, ilerleyen zamanda bu sayının artacağını tahmin ediyoruz. Depremzede vatandaşlardan da talepleri olanların evlerine aynı şekilde götüreceğiz. Her türlü imkanımız var. Bu bizim manevi olarak büyük haz aldığımız bir iş, personelimiz büyük maneviyatla bu işi yapıyor." dedi.

Sefer taslarına konulan yemeklerin belediye araçlarıyla adreslere bırakıldığını belirten Posbıyık, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahiplerine yemekler kapı ağzından sefer taslarıyla dağıtılıyor. Kesinlikle kimseyi rahatsız etmeden, rencide etmeden bu işlemi yapmaya çalışıyoruz. Ertesi gün yemek götürdüklerinde boşları alıp yemeklerini bırakacaklar. Her gün menüler değişik. Bugün çorba, tas kebabı ve pilav hazırladık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespitlerini yaptık."

Posbıyık ayrıca, ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtımı için de hazırlıklara başlandığını bildirdi.

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