Kozlu'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, jandarma ekiplerince kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği'nde görevli astsubaylar, KADES uygulaması bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Kozlu Halk Eğitimi Merkezi'ndeki 30 kadın kursiyere, şiddetin tanımı ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri ve ilgili kanunlar konusunda bilgi verildi.

Kadına karşı şiddetin sadece fiziksel şiddetten ibaret olmadığı vurgulanan eğitimde, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranışın şiddet olduğu anlatıldı.







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