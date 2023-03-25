Zonguldak'ta kayıp olarak aranan genç adam ölü bulundu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yaklaşık bir haftadır kayıp olarak aranan genç adam cansız bedeni sazlıkta bulundu.



Devrek ilçesinde yaşayan Umut Yemelek'ten bir süre haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık bir haftadır kayıp olarak aranan genç adamın cansız bedenine, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki sazlıkta ulaştı.

Yemelek'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yakınları tarafından hastaneden alınan Yemelek'in cenazesi, ilçeye bağlı Karşıkaya Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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