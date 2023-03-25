Zonguldak'ta esnafa "siftah parası" bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karadeniz Ereğli Şube Başkanlığınca, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa içinde para bulunan zarflarla "siftah parası" dağıtıldı.



Karadeniz Ereğli ilçesinde iş yerlerini açan esnaf, içinde siftah parası, "Ahilik duası" ile birlik ve beraberliğin önemini anlatan notun yer aldığı zarf buldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Ufuk Akdeniz, bin yıllık geleneği yaşatmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ahiliğin önemine değinen Akdeniz, "Siftah erken yapıldığında işlerimizin bereketli, bol olacağı hissiyatı bizim kültürümüzde ve töremizde olan bir şey. Biz de üyelerimizle dükkanlar açılmadan esnafımıza siftah yaptırarak, işlerinin hayırlı olmasını ve Ahilik Haftalarının kutlu olmasını diledik." dedi.

Akdeniz, dükkanlara siftah parası bıraktıktan sonra dua ettiklerini dile getirerek, bu geleneği yaşatmayı arzuladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.