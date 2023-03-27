Zonguldak'ta komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak'ta komşular E.T. (51) ile K.K. (34) arasında, evde gürültü yapıldığı gerekçesiyle sabah saatlerinde apartman girişinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden K.K, komşusunu bacağından yaraladı. Alt sokağa doğru kaçan yaralı, bir iş yerine saklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.T, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan K.K'yi arıyor.

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