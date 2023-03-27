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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA

Zonguldak'ta komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak'ta komşular E.T. (51) ile K.K. (34) arasında, evde gürültü yapıldığı gerekçesiyle sabah saatlerinde apartman girişinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden K.K, komşusunu bacağından yaraladı. Alt sokağa doğru kaçan yaralı, bir iş yerine saklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.T, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan K.K'yi arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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