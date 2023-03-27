GÜNCELLEME - Zonguldak'ta komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, apartmanda gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada komşusunu yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak'ta komşular E.T. (51) ile K.K. (34) arasında, evde gürültü yapıldığı gerekçesiyle sabah saatlerinde apartman girişinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden K.K, komşusu E.T'yi bacağından yaraladı.
Bir iş yerine sığınan E.T, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan K.K. ise suç aletiyle yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.