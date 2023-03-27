Zonguldak'ta komşular arasında çıkan silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, apartmanda gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada komşusunu yaralayan şüpheli tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak'ta dün komşular arasında, gürültü nedeniyle apartman girişinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan K.K'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak'ta dün komşular E.T. (51) ile K.K. arasında, evde gürültü yapıldığı gerekçesiyle sabah saatlerinde apartman girişinde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden K.K, komşusu E.T'yi bacağından yaralamıştı.
Bir iş yerine sığınan E.T, müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan K.K. ise suç aletiyle yakalanmıştı.