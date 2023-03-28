Zonguldak'ta oğlu tarafından öldürülen baba, son yolculuğuna uğurlandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından öldürülen babanın cenazesi defnedildi.

Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi'nde dün tartışma sonucu oğlu C.D (17) tarafından bıçakla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden baba A.D'nin (42) cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

A.D'nin cenazesi, daha sonra Sarıkorkmaz Mahallesi'ndeki Sefa Camisi'ne getirildi.

Eşi K.D. tabutun üzerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından cenaze, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, A.D'nin yakınlarının yanı sıra Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, siyasi parti ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Bekyeri Mahallesi'nde dün, tartışma sonucu oğlu tarafından bıçaklanan Ahmet D. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheli C.D. tutuklanmıştı.

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