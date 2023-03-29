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Zonguldak'ta yasa dışı silah imal edip satışını yapan zanlı tutuklandı

AA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yasa dışı silah imal edip satışını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta yasa dışı silah imal edip satışını yapan zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yasa dışı silah imal edip satışını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Devrek ilçesinde yasa dışı olarak silah imal edilip satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca gövdesi, 2 tabanca namlusu, kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, av tüfeği şarjörleri, yivsiz av tüfeği namlusu, av tüfeği gövdesi, av tüfeği fişekleri, avcı bıçağı, 2 tabanca sürgü kapağı, 36 icra yayı, 3 şarjör yayı, tabanca tetik tertibatı, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde tohumları, çok sayıda tabanca üretimi ve onarımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli teknik yapı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.İ (41), "yasa dışı silah ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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