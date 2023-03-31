Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Furkan A'nın (19) kullandığı 67 AAN 211 plakalı motosiklet, Bozhane kavşağında İlyas T. (67) idaresindeki 67 TN 221 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kavşağa giriş yapan motosikletin otomobille çarpıştıktan sonra yolda sürüklenmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.