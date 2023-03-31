Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Furkan A'nın (19) kullandığı 67 AAN 211 plakalı motosiklet, Bozhane kavşağında İlyas T. (67) idaresindeki 67 TN 221 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kavşağa giriş yapan motosikletin otomobille çarpıştıktan sonra yolda sürüklenmesi yer alıyor.