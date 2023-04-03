Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, tabanca fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.