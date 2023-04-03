Zonguldak'ta silahlı kavgaya karışan sanığa 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin yargılanan sanık, 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına müştekiler Volkan T, Hakan T. ve Satılmış K. ile tutuklu sanık Enes Y. ve avukatı katıldı.

Sanık Enes Y, savunmasında, korkutmak amacıyla silah kurduğunu, kimseye doğrultmadığını ve öldürmeye niyetinin olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Volkan T, Hakan T. ve Satılmış K. ise şikayetlerinden vazgeçerek, sanık ile aralarında husumet bulunmadığını, alkol nedeniyle gereksiz kavgaya tutuştuklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, 3 kişiye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 45 yıla kadar hapis istenen sanık hakkında, bir kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay, 1 kişiye karşı "basit yaralamaya teşebbüsten"ten 1 ay 7 gün hapis cezasına, diğer kişi yönünden ise eylemi bulunmadığı için cezaya yer olmadığına hükmederek, tahliyesine karar verdi.

- Olay

Yenimahalle Çay Sokak'ta 18 Kasım 2022'de bir markette alkollü H.T. (28) ve V.T. (31) ile E.Y. (30) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine markete yakınındaki polis, olaya müdahale etmişti. Mukavemet göstermeleri üzerine H.T. ve V.T. ekiplerce karakola götürülmüş, E.Y. ise olay yerinden kaçmıştı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan H.T. ve V.T, karşılaştıkları E.Y. ile yeniden kavga etmeye başlamış, V.T, H.T. ve yanlarındaki S.K'ye (42) tabanca doğrultan E.Y'nin silahı tutukluk yapınca ateş almamıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, E.Y. ve V.T'yi gözaltına almış, tabanca ve 6 fişeğe ise el konulmuştu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. tutuklanmış, V.T. savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

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