Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin taksi sürücüsü tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan taksi sürücüsü tutuklandı.
Prof. Dr. Şaban Teoman Tünelleri-1 mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında taksiyi kullanan B.B.S. (22), hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zonguldak-Kilimli sahil yolunda seyreden B.B.S. (22) idaresindeki 67 T 0158 plakalı taksi, dün Prof. Dr. Şaban Teoman Tünelleri-1 mevkisinde kontrolden çıkmış, takla atan araç, aydınlatma direğine çarparak durmuştu.
Kazada takside bulunan A.Ç. (17) hayatını kaybetmiş, sürücü ile araçtaki M.K. (17) yaralanmıştı.