Zonguldak'tan kısa kısa

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) "5G ve Yapay Zeka" semineri gerçekleştirildi.

Ericsson Türkiye ve Zonguldak BEÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü iş birliği kapsamında çevrimiçi "5G ve Yapay Zeka" semineri düzenlendi.

Seminerde, Ericsson Türkiye'den Ferhat Karakoç "5G Security", Ömer Faruk Tuna "Artificial Intelligence", Sultan Ertaş "Machine Learning and Artificial Intelligence", Alper Tunaboylu "Application Development" ve Aykal Gümüş "Internet of Things" konulu sunum gerçekleştirdi.

Seminer, ileride yapılabilecek ortak araştırma ve proje faaliyetleriyle, olası iş birliği protokolleri üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

- "1-7 Nisan Kanser Haftası"

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "1-7 Nisan Kanser Haftası" etkinlikleri kapsamında mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, kanserin dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölüm nedenleri sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu belirten Güner, "Kanser gelişiminde yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörler etkilidir. Çevresel faktörler arasında yer alan tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyet gibi risklerin engellenmesi yolu ile gelişmekte olan kanserlerin günümüzde yüzde 30-50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle tarama programları ve kanser belirtilerinin erken fark edilmesi, teşhis ve tedavi hizmetlerine erken dönemde erişilmesi yoluyla uygulanan tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa, korunmanın önemi daha da artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.