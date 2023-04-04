Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sergi salonlarının, Ramazan Bayramı sonrası yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım toplama merkezi ve ilçeye gelen depremzedeler için oluşturulan giyim mağazalarını barındıran sergi salonlarında yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Açıklamada, AKM sergi salonlarının mayıs ayından itibaren kültür ve sanat etkinlikleri için hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

- Alaplı Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Süper Amatör Ligi şampiyonu olarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Alaplı Belediyespor'un başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Tekin, gazetecilere, göreve başladıkları günden bu yana ilçenin adını spor alanında da en iyi şekilde temsil edebilmek için kulübe ellerinden gelen desteğin fazlasını vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Her zaman takımın yanında olduklarına değinen Tekin, "Sezona başlamadan önce ilçemize ve futbolcularımıza güzel bir tesis kazandırarak lige başladık. Alaplı Belediyespor'umuzun ve ilçemizin adını tarihe altın harflerle yazdırmak için büyük bir mücadele ve dayanışma örneği gösterdik. Verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak Alaplı Belediyespor'u tarihinde ilk kez BAL'a çıkarmanın haklı onur ve gururunu birlikte yaşadık." ifadelerini kullandı.

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