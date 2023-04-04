Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazada şoför ve araç sahibi yeniden tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18'inin de yaralandığı kazayla ilgili duruşma öncesi tahliye edilen sanıklar midibüsün şoförü ve araç sahibi, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Lise öğrencilerini taşıyan midibüsün 14 Aralık 2022'de şarampole devrilmesi sonucu Büşra Akın'ın (14) öldüğü kazayla ilgili tutuklanan F.B. (67) ile araç sahibi R.A'nın (33), iddianamenin kabul edilmesinin ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmesine itiraz edildi.

İtirazı değerlendirilen 2. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yeniden tutuklanmasına hükmetti.

- Olay

Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, şoför ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

Tedavisi tamamlanan şoför 23 Aralık'ta, araç sahibi R.A. ise 29 Aralık'ta tutuklanmış, iddianamenin kabulünün ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişlerdi.

İddianamede, sanıklar şoför F.B. ile araç sahibi R.A. ve tutuksuz babası M.A. (68) hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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