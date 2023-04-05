Zonguldak'ta temizlik için girdiği evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 7 evden yaklaşık 460 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kent merkezi ve Kozlu ilçesinde temizlik yapmak için girilen evlerden ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu kimliği tespit edilen şüpheli H.Ü. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.