Zonguldak Valisi Tutulmaz AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, AA'nın, milletçe destansı bir mücadele gösterilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasını aziz milletle tüm dünyaya duyurmak gibi kutsal bir misyonla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Kamu haberciliği anlayışıyla çıktığı yolda, doğduğu toprakların sınırlarını aşarak dünyada saygın bir yer edinen AA'nın 103. yılını kutlayan Tutulmaz, AA'ya çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

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