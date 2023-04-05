Zonguldak'ta jandarmanın son 3 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, jandarma ekiplerinin son 3 ayda uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 63 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Kentte son 3 ayda düzenlenen 36 operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 39 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 tabanca, 178 tabanca mühimmatı ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 63 şüpheliden 13'ü tutuklandı.