Zonguldak'ta jandarmanın son 3 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, jandarma ekiplerinin son 3 ayda uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 63 şüpheliden 13'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Kentte son 3 ayda düzenlenen 36 operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 39 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 tabanca, 178 tabanca mühimmatı ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 63 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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