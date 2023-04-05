Karadeniz Ereğli'den kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü, 2022 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste 1 yıl süreyle görev yapacak encümen ve ihtisas komisyonları seçimlerinin yapıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Posbıyık, bünyelerinde 50'nin üzerinde EYT'den emekli olacak kişi bulunduğunu belirterek, "Tespitlerimizi yaptık. Bu arkadaşlarımıza 200-300 bin lira kıdem tazminatı ödeyeceğiz. Emekli olan arkadaşlarımızın yerini doldurmamız lazım. Belediyemiz daimi işçi, memur alamadığı için geçici işçiler vasıtasıyla bu arkadaşlarımızın yerini doldurmaya çalışacak." dedi.

Posbıyık ayrıca, zor şartlara rağmen belediye personeline maaş ve ikramiyeleri zamanında ödediklerini ifade etti.

- Avukatlar Günü törenle kutlandı

Zonguldak'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Zonguldak Barosu Karadeniz Ereğli İlçe Temsilcisi Merve Arıcan, 5 Nisan'ın sadece avukatların değil, asli unsuru oldukları adalet mekanizmasında hak arayan herkesin günü olduğunu söyledi.

İnsanlığın var olduğundan bu yana adalete ihtiyaç olduğunu anlatan Arıcan, "Bağımsızlık ve tarafsızlık ise bu ihtiyacın temel karakterleridir. Kimse kimseyi ırk, dil, din, mezhep, renk, cinsiyet itibarı ile ayrıma tabi tutamaz, ötekileştiremez. Kuralsızlık ve keyfiliğin olduğu toplumlarda ise hukukun üstünlüğünden söz edilemez." şeklinde konuştu.

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