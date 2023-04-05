GMİS Başkanı Hakan Yeşil, yerli üretimin önemine dikkati çekti:

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ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, uluslararası kömür piyasalarında yaşanan gelişmelerin, tedarik güçlükleri ve aşırı yükselen kömür fiyatlarının yerli üretimin önemini bir kez daha ön plana çıkardığını belirtti.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede sadece Zonguldak taşkömürü havzasında bulunan taşkömürünün, yüksek kalorisi nedeniyle sanayinin, koklaşabilme özelliğiyle demir çelik sanayinin ana hammaddesi olan stratejik bir ürün olduğunu kaydetti.

TTK'nin, ülke sanayisinin lokomotifi olma özelliği taşıdığına değinen Yeşil, "Son yıllarda uluslararası kömür piyasalarında yaşanan gelişmeler, tedarik güçlükleri ve aşırı yükselen kömür fiyatları yerli üretimin önemini bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Bölgemizde yaşanan enerji kaynaklı çatışmalar, stratejik bir hammadde kaynağı olan taşkömürünün, yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Yeşil, hedefin, demir çelik sektörü ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamak ve enerji sektörüne katkı sağlayarak bu sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak olması gerektiğini aktardı.

- "Cumhurbaşkanımıza, TTK'ye işçi alımı kararı nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz"

TTK'nin, yıllık 5 milyon ton taşkömürü üretimi yapmak üzere yapılandırıldığından bahseden Yeşil, şöyle devam etti:

"Bu hedefe ulaşmak için kurumda yeni kuyu, kuyu derinleştirme, uygun üretim ayaklarında esnek mekanize, yarı mekanize ve tam mekanize sistem gibi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Verimlilik artmıştır ancak sürekli büyüyen işçi açıkları nedeniyle taşkömürü üretimini artırılamamıştır. TTK'ye dönem dönem işçi alımı yapılmış, üretim artmaya başlamış ancak süren emeklilikler nedeniyle işçi açıkları büyümüş ve üretim artışında istikrar sağlanamamıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart'ta partisinin grup toplantısında TTK'ye 1000 işçi alınacağını açıklamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, madencilere yönelik takdir içeren sözleri ve TTK'ye işçi alımı kararı dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Yeşil, üretimin artırılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılabilmesi için TTK'nin acil olarak ihtiyaç duyduğu işçi sayısının 3 bin, orta vadede 5 bin yeni işçi olduğunu belirtti.

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