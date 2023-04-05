Karadeniz Ereğli'de gönüllü itfaiyecilik kursu başladı

ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli ilçesinde açılan gönüllü itfaiyecilik eğitimi, 65 kursiyerin katılımıyla başladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine, 14. grup gönüllü itfaiyecilik kursuna 65 kursiyerin katıldığını bildirdi.

Yangın, doğal afet, trafik kazaları, ilk yardım, arama kurtarma, ip bağlama, makine ve teçhizat tanıtımı ile kullanımı konularında 45'er saat teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini anlatan Ateş, "2010'da başlayan ve bugüne kadar 470 gönüllü itfaiyecinin yetiştirildiği eğitim programımız toplamda 8 hafta sürecek. Bu projeyi son derece önemsiyoruz. Her dönem kurslara açılan ilginin yüksek olması bizleri son derece mutlu ediyor." dedi.

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