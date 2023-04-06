Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler anıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu 11'inin cesedine ulaşıldığı, 4'ününse bulunamadığı 15 kişi için anma töreni düzenlendi.



Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tören sonunda hayatını kaybedenler için Filyos Çayı'na protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, 11 yıl önce hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, bu tip faciaların, afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Arama çalışmaları sonucu farklı zamanlarda 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

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