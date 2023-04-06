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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta jandarmaya yer altı görüntüleme cihazlarının çalışma alanları uygulamalı anlatıldı

AA

Zonguldak'ta jandarmaya yer altı görüntüleme cihazlarının çalışma alanları uygulamalı anlatıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir kilometrelik menzil ile 50 metre derinliği görüntüleyebilen yer altı görüntüleme cihazlarının çalışma alanları hakkında jandarma personeline eğitim verildi.

Savunma sanayi tarafından üretilen ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa sürdürülen çalışmalarla operasyonlar, tünel ve sığınak gibi yerlerin tespitinde kullanılan cihazların çalışma alanları, ilçeye bağlı Filyos beldesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personele uygulamalı eğitimle anlatıldı.

Özellikle bir kilometrelik menzil ile 50 metre derinliği görüntüleyebilen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremzedelerin tespitinde kullanılan, yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazlar üzerinde uygulamalı eğitimler veren Nurettin Akpınar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'yı da cihazların çalışma alanları hakkında bilgilendirdi.

Eğitimlerde ayrıca ekiplerce denize atılan dubalar sensörler vasıtasıyla cihazlarla tespit edildi.

Eğitimleri Çardakcı'nın yanı sıra Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, İstihkam İnşaat Daire Başkanı Kıdemli Albay Turgut Öğretmen, Haberleşme ve Teknoloji Daire Başkanı Kıdemli Albay Hasan Sümer ve Koruma Daire Başkanı Kıdemli Albay Tolga Çemrek ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da takip etti.

- Deprem bölgesinde de kullanıldı

Eğitimi veren Nurettin Akpınar, gazetecilere, cihazın 70 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Cihazın tamamen yerli ve milli bir ürün olduğunu belirten Akpınar, "Cihazlarımız bir kilometre menzili olan 50 metre su altı ve toprak altı tüm nesneleri görüntüleyebilen bir cihazdır. Cihazlarımız tüm deprem bölgelerinde Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasıyla kullanılmıştır. Bu cihazlarımız Jandarma Genel Komutanlığında olup operasyonlarda sığınak, mühimmat, patlayıcı bu tarz arama faaliyetlerinde faaliyet sağlıyor. Cihazımız suda bütün nesneleri elektro manyetik dalgalar göndererek tespit edebiliyor. Aradığımız nesneler ne ise o da bizim ekranımıza yansıtılıyor." diye konuştu.

Akpınar, cihazın yazılımı da dahil yerli ürün olduğunu aktararak, firmanın her geçen gün yeni versiyonlarını çıkardığını dile getirdi.

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