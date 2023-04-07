Zonguldak'ta sobayı tutuşturmak isterken yanan genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sobayı tutuşturmak isterken yanan genç kadın, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hasbeyler köyünde ailesiyle yaşayan Semra Ergenekon Tikici (30), yaklaşık 1 ay önce evlerinde sobayı tutuşturmak isterken yandı.



Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edilen genç kadın, müdahalelere rağmen 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.



Tikici'nin cenazesi, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki Geyikbeli Camisi önüne getirildi.



Burada helallik alınmasının ardından genç kadının cenazesi, Hasbeyler köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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