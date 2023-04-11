Zonguldaklı üniversitelilerin hedefi TEKNOFEST Robotaksi yarışmasında birincilik

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (ZBEÜ) teknoloji takımları OVAT ve İSA REVO, TEKNOFEST Robotaksi yarışmasında ipi göğüslemek istiyor.

OVAT ve İSA REVO, TEKNOFEST 2023 kapsamında Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde 10-13 Nisan'da düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri kapsamında otonom araçlarını tamamladı.

OVAT Takımı Kaptanı ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Taha Yıldız, gazetecilere, bu yılki yarışmada birinciliği hedeflediklerini söyledi.

Takımın 16 kişiden oluştuğun aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"2020 yılında TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması üçüncüsü olduk. Aynı zamanda En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü aldık. 2022 yılında da üçüncü olduk ve aynı zamanda En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü aldık. Bu yıl TEKNOFEST 2023 Robot Yarışması'nda parkur, geçen seneye göre biraz daha farklı. Her sene parkurumuz daha da zorlaşıyor. Yani yarışmamız zorlaşarak devam ediyor. Bu sene de hedefimiz birincilik." diye konuştu.

İSA REVO'nun Takım Kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Arif Tarakçı da tasarladıkları araçla bu yıl ilk kez Robotaksi yarışmasına katılacaklarını belirtti.

İki rapor aşamasından geçtiklerini anlatan Tarakçı, "Hedefimiz aracımızı geliştirip otonom olarak daha iyi bir şekilde hareket etmesini sağlamak, atölyemizi geliştirmek, takımımızı geliştirmek ve çeşitli yarışmalarda yine aynı şekilde başarı elde etmek." dedi.

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