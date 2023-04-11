Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ereğli Büro Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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