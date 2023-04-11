Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ereğli Büro Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.