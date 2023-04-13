MHP Devrek İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

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ZONGULDAK(AA) - MHP Devrek İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.



İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

MHP Zonguldak Milletvekili adayı Murat Kotra, yaptığı konuşmada, var güçleriyle çalıştıklarını, bu çalışmalarının karşılığını 14 Mayıs'ta alacaklarını ifade etti.

İftar sonrası adaylar ve parti yönetimi, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İftar programına, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra MHP Zonguldak milletvekili adayları Murat Kotra, Bayram Bozkurt, Özlem Taşkın, Engin Sunat ve Semih Aydın, MHP Devrek İlçe Başkanı Erol Kaptan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Devrek İlçe Başkanı Murat Durdubaş, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bekir Elibaş, Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Raşit Budak, partililer katıldı.



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